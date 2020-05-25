اليوم يتذاكى ويتباكى ويتفلسف البعض (OTV)

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المفارقة الكبيرة في هذه الايام انه في ظل ازمة اقتصادية مالية واجتماعية غير مسبوقة وانهيار يقترب من الانتحار تخرج الى العلن ومن دون مقدمات معللة ومبررة مسألة طرح نظام سياسي جديد للبنان او تغيير النظام الحالي او في احسن الاحوال عدم الابقاء على القديم الذي كان منذ مئة عام تاريخ لبنان الكبير او لبنان 1943 والميثاق الوطني او 1989 والطائف المطلوب غير المرغوب ولا المحبوب . غطى الطائف ولثلاثين عاما ثغرات وعورات, نقائص ونقائض , ستر عيوبا , ملأ جيوبا وفاض ذنوبا . اليوم وبعد فساد اسوأ من الجراد واستهتار قاد الى الانهيار وسعدنات وبهلوانيات وهندسات افلست البلاد يأتي اليوم وبعد 20 عاما على التحرير والامساك بالمصير من يعيد طرح المقولة الممجوجة : هونغ او هانوي , غزة او دبي , الازدهار او او الانحدار . ان تكون تابعا او تصبح جائعا .. كلها طروحات خذلان في برية وغابة يلعب فيها متجبر متكبر دور القناص وهو في سريرته وقرارته اجبن من الارنب واسرع في الهرب من الغزلان .







الازمة كبيرة وخطيرة ولا تقف عند حدود معالجات ومسكنات . الوضع استثنائي ولا يقف عند حدود مخارج عادية بل دراماتيكية ربما .







البعض يعيد نبش طروخات سقطت مثل الفدرالية ويعيد احياء عظام ديمقراطية عددية وهي رميم والبعض يتمسك بصلاحيات في الكتاب والنص طيرها في مجالس الهزء والهزل والهزالة واخر يحكي عن طائف عائم على الفئوية وغارق في النكد والحسد والكيدية . البلد في جوع وعوز وفاقة وفقر لم يشهد مثلهم منذ مئة عام . واليوم يأتيك بالاخبار من لم تزود : نظام سياسي جديد او تغيير نظام وتشويش للرأي العام .







في الذكرى العشرين لعيد المقاومة والتحرير , هناك من يتحدث بخبث وجبن وحقد مكبوت ونفاق معلن وكراهية لا قعر لها عن مسؤولية المقاومة في الازمة التي نعيش .. هم انفسهم الذين مكروا وكذبوا ونهبوا وغنموا واستباحوا الدولة ما فوقها وما تحتها وغرفوا من خزائنها وجرفوا املاكها وسطوا على مؤسساتها . اليوم وبعد 30 عاما يغسلون ايديهم القذرة بماء العقوبات ويدلون بالاصبع على شرفاء وشهداء دفعوا الارواح والدماء ليكون لنا تحرير وتكون لنا كرامة ويرتفع لنا اسم بين الامم بعدما قاتلوا طويلا على ناصية الشرف وانتصروا ..







اليوم يتذاكى ويتباكى ويتفلسف البعض بأن الحل هو بتنحي المقاومة جانبا فتنتتهي الازمة . هذه يسمونها سخافة العصر وتفاهة القرن .







يقترع سيدر الفرنسي وصندوق النقد الاميركي على ثياب المصلوب اللبناني في البر ويخوضان معركة الغاز والنفط والنفوذ والحظوظ في البحر . ويطلع عليك الزجالون والندابون بأكذوبة تقارع الاعجوبة عجز مسيلمة الكذاب عن الاتيان بمثلها وهي ان العهد والمقاومة وحدهما دون سائر البشر من ادم حتى اليوم يتحملان تبعات الانكسار والاندحار والانهيار الذي كانوا هم ابطاله على مدى 30 عاما عندما كانوا اشباه مسؤولين واشباح سياسيين وشبيحة صناديق ومدخرات جنى عمر اللبنانيين .







بعد 20 عاما على التحرير الذي اعاد كرامة واسترد ارضا واحيا املا وايقظ حلما بأن الاحتلال الى زوال وان المستحيل صار ممكناوان حفنة من الاشاوس طردت واذلت الجيش الاسرائيلي وما كان يسمى بعبع الجيوش وباباياغا الشرق الاوسط وهو في الحقيقة لم يكن اكثر من شلعة جبناء وتجمع مرتزقة ..







شهر ايار هذا العام عيد الفطر وتحية للمقاومة وصلاة لمريم ارزة لبنان في شهرها . ايار شهر الانتصار فيه نتذكر الشهداء المنتصرين الذين سقطوا لاجل الارض والعرض والله والوطن ونحيي الاحياء الفخورين . اليوم نجدد البيعة لوطننا لبنان وحده دون سواه , بالوفاء والولاء, بدم النصر ودمع الفخر . للبنان الكبير بشهدائه ورجالاته وجيشه ومقاومته . بلا فدرالية ولا ديمقرطية عددية ولا تقسيم ولا تجزئة ولا كانتونات ولا وحدة اندماجية ولا تكاملات تذويبية ولا بيداء ولا صحراء ولا ولاية ولا وصاية .







في عيد التحير والمقاومة ان ما يسمى الجيش الجبار والشعب المختار قد ولى الادبار وعقبال الفاسدين وهم اسوأ ..