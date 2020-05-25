قوى الأمن: توقيف أربعة مطلوبين بجرائم ترويج مخدرات وتعاطيها وسرقة وإطلاق نار

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: "بتاريخ 20/5/2020، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي عن تواجد ثلاثة مطلوبين للقضاء بجرم ترويج وتعاطي مخدرات- متوارين عن الأنظار- في محلة صيدا القديمة، وهم كل من الشقيقين: م.م. (مواليد 1990، فلسطيني) وح.م. (مواليد 1992، فلسطيني) والثالث يدعى إ.ج. (مواليد 1990، فلسطيني).



على الفور توجهت دورية من المفرزة إلى المكان، وقبل وصولها بوقت قصير كان ح.م. قد أقدم- وهو تحت تأثير حبوب الهلوسة التي يقوم بترويجها وتعاطيها- على الاعتداء على شخصين بحيث طعن أحدهما، بواسطة سكين، بعدد كبير من الطعنات، في مختلف أنحاء جسمه، كما اعتدى على الثاني فأصابه بجروح في وجهه.



طاردت الدورية ح.م. المذكور، فتمكنت من توقيفه وانتزاع السكين منه.

كما نفذت الدورية مداهمة خاطفة لمنزل شقيقه م.م. وأوقفته، ويوجد بحقه 3 مذكرات عدلية بجرائم: إطلاق نار، نقل أسلحة وذخائر حربية وتعاطي وترويج مخدرات. إضافة إلى توقيف إ.ج. الذي يوجد بحقه 8 مذكرات قضائية وقرارات جزائية بجرائم: سرقة، كسر وخلع ومحاولة سرقة وضرب، وضبط بحوزته خنجر.



كما أوقفت إحدى دوريات المفرزة المذكورة بتاريخ 21/5/2020 في المحلة ذاتها المطلوب للقضاء بجرم ترويج وتعاطي مخدرات: ز.م. (مواليد 1987، لبناني)، وضبطت بحوزته 2,3 غ من مادة الهيرويين.



أودع الموقوفون مع المضبوطات مخفر صيدا القديمة، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص".



