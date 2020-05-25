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فحوصات PCR لمحامين وعسكريي قصر عدل زحلة

25
MAY
2020
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 أوعز محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، ليل أمس، بالتنسيق بينه وبين رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ونقيب المحامين ملحم خلف، والمدعي العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، والرئيس الاول لمحكمة استئناف البقاع القاضي أسامة اللحام، بضرورة إجراء الفحوصات للقضاة والمحامين والموظفين والعناصر الأمنية والعسكرية في قصر عدل زحلة والأشخاص، الذين احتكوا مع العنصر ج.ع من عديد مجموعة حماية قصر عدل زحلة، الذي ثبتت اصابته بفيروس "كورونا".

وعلى أثر ذلك، باشرت منذ ساعات الصباح الباكر مستشفى الرئيس الهراوي الحكومي في المعلقة زحلة، بأخذ عينات من عدد كبير من محامي قصر العدل في زحلة، بالإضافة الى عدد من العناصر العسكرية المولجين الحماية، لإجراء فحوصات ال PCR.

وحضر باكرا الى المستشفى النقيب خلف وعضوا مجلس النقابة الاستاذان عماد مارتينوس وإيلي بازرلي، وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور نقولا معكرون وعضوا مجلس الإدارة موسى إبراهيم والمحامية كريستين سبانغ التي تولت وتابعت التنسيق بين نقابة المحامين والمستشفى، لجهة تنظيم مواعيد الفحوصات للمحامين لمنع الاكتظاظ والاختلاط، في حضور رئيس مصلحة الصحة في البقاع الدكتور غسان زلاقط.

وسيواصل مستشفى الرئيس الياس الهراوي فحوصاته لكل المحامين والموظفين والعسكريين في قصر العدل طيلة الأيام المقبلة، على أن تصدر النتائج الأولية تباعا.

وأكد مارتينوس "أهمية إجراء المحامين في قصر زحلة الفحوصات للتأكد من سلامتهم، ولاسيما بعد تأكد إصابة العسكري بفيروس كورونا"، لافتا إلى أن نقيب المحامين "يتواصل مع الرئيس الأول في قصر عدل زحلة القاضي اسامة اللحام لاستمرار إقفال قصر العدل في زحلة. والنقابة قامت بتركيب آلات التعقيم على مداخل قصور العدل في لبنان حرصا على سلامة المحامين والمواطنين".

ولفت زلاقط إلى "استنفار فرق وزارة الصحة اليوم لإجراء الفحوصات للمحامين وعناصر قوى الأمن الداخلي، وغدا سيكون هناك فرق من وزارة الصحة في قصر العدل تقوم بالفحوصات للموظفين مع حملة تعقيم لقصر العدل في زحلة، بالتنسيق بين محافظ البقاع والمدعي العام الاستئنافي والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في البقاع والالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما" . 

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