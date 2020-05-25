مسؤول الانتشار في التيار زار الرئيس عون وأطلعه على عمل لجنة الانتشار في ظل ازمة كورونا

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زار مسؤول الانتشار في التيار الوطني الحر د. مارك انطوان زبّال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

زبال أطلع الرئيس عون على عمل لجنة الانتشار في ظل ازمة كورونا، وشرح له الخطوات العملية التي دأبت الهيئة على القيام بها منذ بداية الازمة، لجهة جمع التبرعات بهدف تأمين المستلزمات الطبية، والمعونات الغذائية، والتواصل مع اللبنانيين في بلدان الانتشار ومتابعة حالتهم، اضافة الى عودة من يرغب الى لبنان.

د.زبّال نقل عن الرئيس عون تحياته الى المنتشرين اللبنانيين، واكد ان الرئيس بخير وهو يستقبل ضيوفه كالمعتاد، نافياً كل الاشاعات المغرضة التي انتشرت في الساعات الاخيرة.