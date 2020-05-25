مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ينفي الشائعات التي طالت صحة الرئيس عون: ستتم ملاحقة مطلقي ومروجي الشائعات الخبيثة واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة

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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

دأب البعض على بث شائعات رخيصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتناول صحة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكان آخرها الروايات المختلقة التي عممت خلال اليومين الماضيين بغية احداث بلبلة متعمدة في البلاد وبث القلق في نفوس المواطنين.

ان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اذ ينفي نفياً قاطعاً هذه الروايات والتي لا اساس لها من الصحة، يهيب بالرأي العام عدم الاخذ بها، ويلفت الى ان بثها تحظّره القوانين والانظمة المرعية الاجراء، وبالتالي فإن الاجهزة الامنية والقضائية سوف تلاحق مروجي هذه الشائعات الخبيثة لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق مطلقيها والمروجين لها.