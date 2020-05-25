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جديد التحقيقات بمقتل الطالبة اللبنانية!

25
MAY
2020
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اتهمت الشرطة البريطانية شخص سادس في قضية مقتل الطالبة اللبنانية اللاجئة آية هاشم (19 عاما) وذلك بعدما أطلق عليها النار أثناء ذهابها للتسوق، وفقاً لصحيفة الغارديان.

 

وقال متحدث باسم شرطة لانكشاير في بيان، إن أياز حسين، 34 عاما، هو المتهم السادس في القضية، وإنه سيمثل أمام القضاة في بريستون يوم الاثنين.

 

وقد تم بالفعل اتهام أربعة رجال وامرأة بقتل آية هاشم، التي تم إطلاق النار عليها أثناء سيرها إلى مركز تسوق بالقرب من منزلها في بلاكبيرن يوم الأحد 17 أيار.

 

والمتهمون الخمسة هم: فيروز سليمان 39 عاماً، أبو بكر ساتيا 31 عاماً، عثمان ساتيا 28 عاما، جودي تشابمان 26 عاما وكاشف منظور 24 عاما.

 

وأضاف بيان الشرطة: "تحركنا يسير بخطى سريعة، مما جعلنا نلقي القبض على 14 شخصًا ونتهم ستة منهم، مع إطلاق سراح شخص واحد بدون تهمة، كما تم إطلاق سراح بعضهم بكفالة أو هم قيد التحقيق".

 

وناشدت الشرطة أي شخص لديه معلومات أو مقاطع فيديو للحظة تنفيذ الجريمة أن يقدمها للجهات المختصة لأنها تفيد التحقيقات، مؤكدة عزمها وتصميمها على الوصول إلى حقيقة ما حدث ومن المسؤول عن وفاة آية.

 

وكانت آية طالبة في السنة الثانية بكلية القانون في جامعة سالفورد، وهي ناشطة في العمل التطوعي ضمن مجتمع اللجوء واللاجئين في بلاكبيرن، كما أنها متطوعة في جمعيات الأطفال بالمنطقة.

 

وهي الأبنة الكبرى بين عائلتها التي تضم أربعة أشقاء، ونعاها والدها إسماعيل، وقال إنها كانت قد اجتازت مؤخرا امتحان القانون في السنة الثانية بالجامعة، وكانت نائب رئيسة جمعية القانون في كليتها.

 

وقد أعرب والدا الفتاة عن حزنهما بعد مقتلها، وقالا: "لقد دمرنا موتها تماماً، ونود أن ننتهز هذه الفرصة لمناشدة أي شخص قد يكون لديه أي معلومات مهما كانت صغيرة، قد تقدم المسؤولين عن قتلها إلى العدالة".

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