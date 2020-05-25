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في لبنان .. قفزت من غرفة كانت تتشاركها مع شخصين، وفارقت الحياة

25
MAY
2020
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أقدمت عاملة منزلية فيلبينية في لبنان على الانتحار في مركز إيواء تُديره سفارتها.



وأوضحت سفارة الفليبين لدى لبنان في بيان أنّ "عاملة الخدمة المنزلية كانت قد وصلت الجمعة إلى مركز الإيواء وفي اليوم التالي قفزت من غرفة كانت تتشاركها مع شخصين آخرين".



وأشارت إلى انها توفيت الأحد متأثّرة بجروحها، مؤكدة أنّه "يتم حاليا التحقيق في تفاصيل الحادثة".



وتأتي وفاة العاملة الفيليبينية بعد زيارةٍ إلى مركز الإيواء أجرتها الهيئة الوطنية لحقوق الانسان.



وندّدت الهيئة، في رسالة بعثتها إلى السفارة، بالأوضاع في مركز الإيواء، مشيرة الى أنّ نسبة الإشغال داخله "تتجاوز قدرته على الاستيعاب"، ومعتبرةً أنّ احترام تدابير التباعد الاجتماعي أمر غير ممكن في هذه الظروف.



كما دعت السلطات اللبنانية إلى ضمان حماية عاملات المنازل الاجنبيات "من ظروف العمل الاستغلالية أثناء فترة الحجْر".



وفي مقطع فيديو نُشر الإثنين الماضي، أفادت السفارة الفليبين بأنها أخذت على عاتقها حاليًا 26 شخصًا يتم إطعامهم وتقديم كل ما يحتاجون إليه مجانًا. وقالت: "يقوم موظفو السفارة بزيارة مركز الإيواء بانتظام للتأكد من حصول الجميع على المساعدة التي يحتاجونها".

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