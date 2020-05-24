غاريوس: سد القيسماني هو إنجاز لوزارة الطاقة والمياه على يد وزراء التيار

A + A -

نشر النائب السابق ناجي غاريوس على مواقع التواصل:"للتوضيح فقط، إنّ سد القيسماني الذي اعتبره البعض مؤخرا إنجازاً له، هو بالحقيقة الظاهرة والمثبّتة إنجاز لوزارة الطاقة والمياه على يد وزراء التيار الوطني الحر الذين سعوا جاهدين على مر سنوات مع نواب التيار في المنطقة لإتمامه رغم كل العراقيل والمعلومات المغلوطة وحملة الشائعات التي طاولت المشروع، مع التذكير بأن الذين يتبنّون هذا الانجاز اليوم، غابوا بالأمس عن حفل التدشين مع أنهم كانوا مدعويين لنتشارك سويّاً هذا الإنجاز لقضاء بعبدا. إننا إذ نثمّن أنهم اليوم اعترفوا بأهمية النتائج التي حققها هذا السد، نؤكد أنّ ما تحقق هو لمصلحة جميع أبناء المنطقة من دون أي استثناء وهو منفعة للقضاء وأهله جميعاً. شكراً لكلّ من عمل على تحقيق المشروع وعلى رأسهم دولة الكويت". ونشر غاريوس الصورة التالية.