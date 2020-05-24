كورونا - خبر سار من مستشفى الحريري

A + A -

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid- 19، أن عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة، بلغ 389 فحصا، وأن عدد المصابين بالفيروس الموجودين داخل المستشفى للمتابعة، 56 مريضا، وعدد الحالات المشتبه بإصابتها والتي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة، بلغ 17 حالة.

وأشار إلى عدم تسجيل حالات شفاء جديدة، وبقي مجموع حالات الشفاء من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه، عند رقم 191 حالة شفاء.

أضاف ان "عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال ال24 ساعة المنصرمة: حالة واحدة".

وأكد عدم تسجيل حالات حرجة جديدة.

وذكر بأنه "لمعرفة عدد الاصابات على الأراضي اللبنانية كافة، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة".

وختم بالاشارة إلى أن "مركز الاتصالات الخاص بفيروس كورونا للإستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات، يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية، من خلال الرقم 820830-01 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الـ WhatsApp 897961-76".