إجراءات وفحوصات في قصر عدل زحلة ستطال قصر عدل بعلبك وإحصاء مخالطي العسكري المصاب

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كشف النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، عن سلسلة إجراءات بدأت الدوائر القضائية في البقاع اتخاذها، بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ومحافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، وسيتم إجراء فحوصات للقضاة والموظفين والعسكريين، وسيتم تعقيم قصر العدل في زحلة بكل غرفة يوم الثلاثاء المقبل وإقفاله، ليعاد فتحه طبيعيا يوم الأربعاء مع تشديد الإجراءات، التي تتعلق بالسلامة الصحية، التي كانت متخذة أساسا في قصر العدل في زحلة.

ولفت بركات إلى إنه "تم إحصاء الأشخاص الذين اختلطوا مع العسكري، الذي حضر إلى عمله يومي الأربعاء والخميس الماضيين"، معلنا أن الإجراءات ستطال قصر العدل في بعلبك.

وأشار إلى أن "العسكري المصاب، سبق أن خضع لفحص كورونا منذ عشرة أيام، وهو كان يتخذ الإجراءات الصحية المطلوبة، من ارتداء الكمامة والكفوف، وكلنا أمل ألا يكون هناك انتقال للفيروس، ونحن نقوم بتسجيل يومي لكل الداخلين إلى قصر العدل، وأعطينا لائحة بالأسماء لجهاز أمن الدولة، وسيصار إلى إخضاعهم لفحص كورونا أيضا".