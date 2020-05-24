شامل روكز يرد على الشائعات..

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صدر عن النائب العميد شامل روكز ما يلي:

يبدو أن زمن "أبناء الشائعات" عاد بقوة!

كل يوم يطالعنا البعض عبر مواقع التواصل برواية جديدة لا أساس لها من الصحة والمصداقية، الا في المخيلات المريضة والنوايا الخبيثة وبين ممتهني التحريف والتأليف.

وبينما لم يجد المنزعجون من مواقفنا الأخيرة رداً في السياسة، عمدوا الى هذا الاسلوب، تارةً عبر نبش صور عمرها سنوات، وطوراً عبر اختراع سيناريوهات وفبركة اخبار، وكلها أساليب مغرضة لأهداف معروفة.

واذ نتوقع في الأيام المقبلة المزيد من هذه الشائعات والفبركات، نؤكد للمحبين أننا سنعلن عبر مكتبنا عن أي اجتماع نعقده أو رأي نقوله أو موقف نصدره، لأننا لا نخجل بما نفعل، وكل ما يصدر من الخارج من تسريبات لا يعنينا...

ماكينة الكذب شغالة، ولكن الحقيقة لا بد أن تظهر!