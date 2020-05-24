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خبر سار من وحدة كوارث قضاء صور!

24
MAY
2020
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 أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، أنه "وبناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، لم تسجل اليوم أي إصابة على مستوى القضاء ب covid- 19، وتم تسجيل حالة واحدة مشتبها بها حتى ساعة إعداد التقرير".

أضافت: "وعليه، فإن عدد المصابين في القضاء ما زال 42 مصابا، توزعوا على الشكل التالي: 34 حالة وافدة من إفريقيا، 3 حالات وافدة من أوروبا، و5 حالات محلية. وقد تماثل تسعة منهم إلى الشفاء بشكل تام".

وأشارت إلى أنها "بالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الأحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول، تواكب المرحلة الثالثة من عودة المغتربين، وذلك من خلال تزويد البلديات بأسماء الأهل القادمين، ومتابعة نتائج ال PCR الخاص بهم، من ثم الإشراف على عملية نقلهم إلى قراهم ومدنهم، ومتابعتهم أثناء حجرهم، حيث أعطيت الإرشادات والتوجيهات اللازمة وضرورة الإلتزام بالحجر، وأي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء".

وذكرت بأنها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء، وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".

وختمت: "وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، ننصح جميع القاطنين في قضاء صور، بالاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط، وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة، لتفادي أية إصابة أو ضرر محتمل".

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