بعد إصابة عنصر من حماية قصر عدل زحلة بكورونا... توجيهات من محافظ البقاع!

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اتصل محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده، ليل أمس بكل من النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات والرئيس الأول لمحكمة استئناف البقاع القاضي أسامة اللحام، بعد أن ثبتت إصابة عنصر في قوى الأمن الداخلي بفيروس كورونا من عديد مجموعة حماية قصر عدل زحلة ويدعى (ج. ع)، للمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة الاشخاص الذين كانوا على تواصل معه واحتكوا به، وهو ينفذ حاليا الحجر المنزلي.



وتمنى أبو جوده على المواطنين "ضرورة التقيد والتزام قرارات التعبئة العامة الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارتي الداخلية والبلديات والصحة العامة وتنفيذها، وعدم تشكيل تجمعات، حفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم".



وبناء على توجيهات أبو جوده سوف يتم تعقيم مبنى قصر عدل زحلة.