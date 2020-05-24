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كتب عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا قائلاً:

باعتراف الجميع، الخصم قبل الموالي، كان ريمون اده يعتبر ضمير لبنان بنزاهته ووطنيته. وتميّزت قاعدته الشعبية بهذه الصفات وكانت النموذج، اداءً وممارسة، في المجتمع دفاعاً عن السيادة والديموقراطية.

في ٢٣ ايار ١٩٧٦، حصلت الجريمة وعبثت ايادي الاجرام الميلشياوي بارواح ملتزمين كتلويين ومناصرين "ادّاويين" في جبيل واستشهد كل من :



الياس جرجس فياض -- المنصف

بطرس الياس سركيس -- ترتج

ريمون اميل ابي حنا -- ساقية الخيط

زخيا الياس القوبا -- الفيدار

زخيا جورج القوبا -- الفيدار

سليمان منعم كيوان -- جاج

شربل ادوار ابي خليل -- الفيدار

شربل طانيوس ابي حنا -- ساقية الخيط .

فياض جرجي فياض -- المنصف

هيبة وديع صدقه -- المنصف

وليم اسعد ابي سعد -- بخعاز

١١ شهيداً في ٢٣ أيار ١٩٧٦... للذكرى والعبرة...