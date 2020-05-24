انتهاء المرحلة الثالثة من خطة الإجلاء.. وهذه هي الرحلات التي سيستقبلها المطار

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تنتهي اليوم، المرحلة الثالثة من تسيير الرحلات التي تقوم بها شركة طيران الشرق الأوسط لإجلاء المغتربين اللبنانيين من الخارج، استنادا إلى الخطة التي وضعتها الحكومة لإعادتهم بسبب انتشار فيروس كورونا، وكانت بدأت في الرابع عشر من الشهر الحالي.

ويستقبل مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، ابتداء من الثانية بعد ظهر اليوم، سبع رحلات تقل لبنانيين من الرياض، ثم من فرانكفورت عند الخامسة، وتصل عند السادسة مساء رحلة من العاصمة الفرنسية باريس، تليها أخرى من بروكسل، ثم من ابو ظبي عند التاسعة، ودبي عند العاشرة، أما الرحلة الأخيرة لهذا اليوم فستكون من لندن عند الأولى والنصف بعد منتصف الليل.

مع الاشارة الى أن رحلات اليوم ستقل المسافرين الذين أجروا فحوص PCR من البلدان التي سيغادرونها، وسيسلمون نتائج الفحوص الى الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة العامة في المطار، على أن تتخذ الإجراءات والتدابير المتبعة في المطار عند وصول أي رحلة.

وكانت وصلت ليل أمس رحلة من موسكو أقلت 237 مسافرا، ورحلات من لندن وأبيدجان وموزامبيك.