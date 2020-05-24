بعد عودة الأمطار والثلوج في أيّار.. هكذا سيكون طقس بداية الأسبوع

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني، أن يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم إجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، بخاصة على الجبال والداخل كما تنشط الرياح أحيانا. وجاء في النشرة:

- الحال العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية معتدلة البرودة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ولبنان، مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر حتى مساء اليوم، وينحسر تدريجا ويتحول الطقس الى مستقر ومعتدل الحرارة خلال الأيام المقبلة.

- الطقس المتوقع اليوم الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة (دون معدلاتها الموسمية) مع ضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا فترة قبل الظهر ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما يتوقع تساقط حبات من البرد في بعض المناطق مع بعض الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء ويتحول الى قليل الغيوم.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل كما تنشط الرياح أحيانا.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 18 الى 28 درجة. فوق الجبال من 12 الى 22 درجة. في الداخل 12 الى 26 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية شرقية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 20 و45 كم/س.

- الانقشاع: متوسط يسوء على المرتفعات بسبب الضباب وخلال فترة غزارة الأمطار.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 18 و27 %.

- حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء:24°م.

- الضغط الجوي: 1014 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 37:05 ساعة غروب الشمس: 37:19