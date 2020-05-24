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هل من يتعظ ؟ (د. جورج حرب)

24
MAY
2020
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د. جورج حرب -

 هل ما يجري، مرحلة انتقالية من لبنان الكذبة نحو لبنان الحقيقة؟ كأن كلّ شيءٍ فيه ارتبط بالتعمية على الحقائق والجميع يخدع الجميع. حينما أفكر بلبنان بعض سياسييه أيأس، وحينما أفكر بلبنان الجغرافيا أخاف، وحينما أفكر بلبنان التاريخ أتشجّع، وكلما أفكر بلبنان المستقبل... أبحث عن وعي شعبه.


في لبنان من لا يريد أن يفهم، أن الرياح التي تضرب المنطقة برمّتها، أودت إلى انفصال جنوب السودان ونشوء إقليم كردستان، وانفصال جنوب اليمن من جانب واحد، ومطالبة أكراد سوريا بحكم ذاتي كما وتحرّك الحالة الدرزية في جبل الدروز والجولان، كما نرى إسرائيل تشكل حكومة ائتلافية وكأنها تتحضر لأمر مريب، ناهيك عن الوضع الشك بين السنّة والشيعة في العراق، وفي المقلب الاخر، لا يزال في لبنان من يعتبر عرقلة معمل سلعاتا مكسبًا طائفيًا وحزبيًا ومناطقيًا، والبعض يعتبر فرض محافظٍ على طائفة معيّنة في بيروت كبرى إنجازاته الوطنية.


هذه الحالة الإنفصامية لدى بعض السياسيين اللبنانيين لا تبشر بخير الأيام القادمة، والمكاسب التي حققتها اليوم تلك الطبقة، صارت سببًا لخرابٍ محتوم عليهم وعلى الآخرين، إذ اعتادوا على نهم مالي ووظيفي وسياسي عنوانه الهيمنة وعدم حسب حساب لآخر يتقاسم معي هذا الوطن.
إنه الجهل، لأن الوحدة الوطنية لا تكمن في الخطابات ولا في الرسومات ولا في اليافطات، بل تكمن الوحدة في ألا استفز آخراً كي لا ينفر مني، وأراعي خصوصيّة أخر كي يبقي على الثقة الوطنية حيّةً وفعالة، فعوض أن تعتبره مأزومًا إذا ما طرح نظامًا إداريًا لامركزيًا أو فيديراليًا، بغض النظر من تأييدنا او رفضنا لها وتاريخنا يشهد، يبقى لزامًا عليك أن تسأل عن السبب الذي دفع به إلى هذا النفور. أهي السرقات التي مُني بسببها بخسائر ودائعه، أهي الوظيفة التي تحتاج كل واحدة منها إلى معارك كي يحصل عليها، أهي الممانعة الممنهجة التي تعتمدها كي لا تسمح له باسترداد حقوقه ؟
ما يزعجنا في مقاربات بعض المأزومين الحقيقيين سياسيًا اليوم، نعم هم المأزومون، ليست بمعمل من هنا أو وظيفة من هناك، بل يزعجنا أنهم يتعاطون مع بعض المكوّنات اللبنانية على أنها خاسرة للحرب اللبنانية التي اعتبر انه ربحها، في حين، أن خيارات غيره التي اعتبر أنه ربح حربها، هي التي انتصرت، كلها، نعم كلها، كل الخيارات التي ناضل ضدها، ربحت، وها هو يعيش على مكتسباتها.


لنتعظ، إن لبنان أصبح في مكانٍ آخر، وفي مرحلة جديدة ونهج جديد، وعلينا تحصين الوضع الداخلي بوحدة وطنية استثنائية وإلا ليتحمل المأزومون الحقيقيون النتائج الآتية إلينا بالجملة.


حمى الله لبنان.

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