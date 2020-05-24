اختفاء غامض لمواطنة من القاع والبحث عنها مستمر

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في الهرمل، باختفاء المواطنة ماري فرنسيس عاد (57 عاما) من بلدة القاع مساء أمس، والعثور على سيارتها ليلا بالقرب من بحيرة القاع، من دون العثور على أي أثر لها، على الرغم من الجهود التي بذلتها مجموعة من شباب البلدة.

ومنذ ساعات الصباح، حضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأجهزة المختصة مع كلاب بوليسية، وتعمل على اقتفاء الأثر في ظروف طبيعية صعبة نتيجة الطقس العاصف والماطر في المنطقة. والبحث جار عن المفقودة بمشاركة رئيس بلدية القاع بشير مطر وأعضاء من المجلس البلدي والشرطة البلدية والأهالي.