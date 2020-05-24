رسالة إلى رفاقي المتقاعدين العسكريين مِن معارضي الحكومة والعهد

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العميد المتقاعد شارل ابي نادر -



رفاقي العسكريين المتقاعدين ، العاديين او السياسيين منكم ، الزاهدين او المستوزرين منكم ، القانعين او الطامحين ، المحبين او الحقودين منكم ... كل المحبة والودّ لكم جميعا .



احبائي ... ماذا لديكم من مشاريع او اهداف ترون انها صالحة لكي نتكاتف ورائها جميعا ونشكل كتلة متراصة ، ونضغط من خلالها على السلطة وعلى المسؤولين - كافة المسؤولين – ونخلق إذا اردتم ، تيارا مستقلا او تياراً ملحقاً ، غير مهم - المهم الوضوح في الرؤية - ونمشي صفا واحدا لنحقق هذه المشاريع او الاهداف ؟؟ ونربح محبة الناس والمجتمع ، ونربح ايضا الدنيا والآخرة .



في الحقيقة اعزائي ، أتكلم بصراحة وبصدق وبطريقة موضوعية لا تحمل اي سوء نية او تصويب غير لائق لا سمح الله ..... ما هو مشروعكم الذي تجتمعون عليه وتهاجمون الدولة والسلطة ورئيس الجمهورية والحكومة الحالية الفتية ، بنت الثلاثة اشهر ونيف بالحد الاقصى ؟

ماذا تريدون حتى نمشي معكم وبكل محبة ؟



هل نعارض رئيس الجمهورية ؟؟ حسنا ، نحن جاهزون ، ولكن على اي اساس ؟ الا يكفي من يعارضه من جحافل الفاسدين والسارقين والعابثين بمقدرات الدولة لثلاثين سنة من امراء وميليشيات الحرب ؟ او من مجرمي البترودولار ارباب مدرسة الرشوة والتهرب الضريبي والوكالات الحصرية وشركات اللون الواحد وعقود التراضي ومنظومة الواسطة والفساد والمحسوبيات ؟



هل تريدون إقالته او إجباره على الاستقالة ؟ حسنا ... نتفهم رأيكم ومحبتكم ووفائكم – وهذا هو الاهم ، وفائكم - ولكن لماذا ؟ هل هو مسؤول عن كل موبقات السلطة والمؤسسات الفاشلة ، وعلى عهده نبتت وتفتّحت براعم مزاريب الهدر والسرقة والفساد ؟ بعد أن كانت دولتنا عذراء شريفة غير مداسة ، نظيفة مثالية كمدينة افلاطون ، فجاء ميشال عون وخرَّبها واعاثها فسادا ودمارا ؟

هل تريدون استقالة الحكومة؟؟



ماذا تقترحون عليها ان تفعل؟؟ ربما نستطيع اقناعها بمشروعكم



بماذا اخطأت واين قصَّرت ؟؟



هل قصَّرت في تحديد المشكلة المالية وكان يجب ان تتركها مغلفة بحسابات كارثية خادعة ؟؟



هل قصَّرت بانها اوقفت موازنة اغلب الصناديق والجمعيات ، وكان عليها تركها مفتوحة للمحاسيب والازلام الصغار او الكبار منهم ؟



هل قصَّرت في معالجة الازمة الطبية ( الكورونا ) ، فنامت غير آبهة بها وتركت المواطنين يتخبطون لوحدهم ، واقفلت المستشفيات الحكومية بعد ان كانت مزدهرة ناشطة ؟؟



هل قصَّرت في معالجة المشكلة الاقتصادية او الاجتماعية ؟ فتاخرت مثلاً في اقتراح الدعم الاجتماعي بمبلغ 1200 مليار ؟ وجاء مجلس النواب بغيرة اعضائه وبمحبتهم والمشهود لهم بنظافة كفهم ، وضغط عليها حتى تقترح المشروع وتحيله على عجلٍ لمجلسه الكريم ، ليتسنى له ممارسة عشقه لخدمة الناس والمواطنين وكما عوَّدنا منذ أكثر من ثلاثين سنة ؟



هل تجدون ومن خلال ما تملكون من خبرات مالية وقانونية ، ان الحكومة مثلا أخطأت في عدم دفع سندات اليورو بوند ، فضربت بذلك مصداقية البلد مع المجتمع الدولي ومع المانحين ؟ والاهم انها " زعَّلت" الدائنين المحليين ، من أصحاب مصارف ورجال اموال ومتمولين كبار ، من اصحاب الاخلاق الرفيعة والصادقين نظيفي الكف ؟ والذين يقدمون منذ نشأة اظافرهم الغالي والرخيص – مجانا وبدون اية فائدة ، لا مالية ولا خدماتية – دعما وتمويلا لخدمة الدولة وماليتها ومشاريعها ، وشعورا منهم بالمسؤولية الوطنية الكبرى ؟؟



وجئتم - حضراتكم - ومن خلال نظرتكم البعيدة الساقبة – رأيتم ان الحكومة اخطأت في ملف الديون ، وعليها ان تستقيل وترحل ، وتترك المسؤولية لاربابها المعروفين بشفافيتهم وبنظافة كفهم ، والذين تشتركون معهم في معارضة الحكومة والعهد والدولة ؟؟



هل لديكم مشروعا مختلفا عن مشروع او عن خطة الحكومة الاقتصادية ، التي عرضتها مؤخرا ، بعد ان اشبعتها بحثا ودرسا ، والمشبّعة باقتراحات اهم الشركات المالية والاقتصادية العالمية خبرة ومهنية ؟



هل لديكم تصورا افضل واشمل لمسار استعادة الدولة توازنها المالي ، غير الذي اعلنت عنه حكومة الرئيس دياب ، والذي وضع النقاط على حروف مطالب اغلب الصادقين الذين صرخوا من الالم – وانتم منهم طبعا - بعد 17 تشرين الاول الماضي ؟



إذا كان لدى الخبراء منكم في المال والاقتصاد فكرة افضل من خطة الحكومة ، لماذا لا تعرضونها في برنامج علني وتدعون اليه عبر مؤتمر صحفي ، سيكون حتما متواكبا مع عدد غير بسيط من وسائل الاعلام اللبنانية والاقليمية ، والمعروفة بمهنيتها ... في الارتهان والانحياز طبعا ، وليس بالموضوعية ؟؟



هل تصوبون على الحكومة مثلا ، لانها حددت بالتفصيل نسبة الخسائر والديون والهدر ؟ وكان رأيكم التستر على الموضوع الان ، وتركه مفاجأة للسياسيين الفاسدين ، حتى لا نمنحهم فرصة لِايجاد التبريرات لما ارتكبوه بحق الدولة والشعب ؟

هل لديكم فكرة مثلا كيف تتفاوضون مع صندوق النقد الدولي.؟ ممتاز ، تقدموا بها واعرضوها في مؤتمر صحافي او عبر اية نشرة اعلامية خاصة بكم او وسيلة اعلامية من المؤيدة لخطابكم ولمبادئكم ولمفاهيمكم ؟



هل تريدون انتخابات نيابية مبكرة ؟ ممتاز ، غمضوا عين وفتحوا عين ، ويا عين ، فورا سوف يتفقون على قانون انتخابي عادل وعصري وغير طائفي ، وتأتي الانتخابات النيابية على اساسه ، فتحضَّروا لها بما تملكون من مؤيدين على كامل مساحة الوطن ، وبما لديكم من بيئة حاضنة شعبية ، وبرهنوا للجميع صوابية طروحاتكم وشعاراتكم ، وزيحوا لوائح ونواب السلطة من الواجهة ، وخاصة نواب العهد ، حيث تشتركون ايضا مع معارضي( الحكومة والعهد والرئيس وصهر الرئيس ) ، في هذا الهدف التاريخي الوطني القومي ، والذي اذا تحقق ، سيكون لنا بلدا غير شكل ، يُضرب المثل بازدهاره وبمثاليته .



اعزائي ... ماذا تقترحون حتى نمشي معكم كلنا ، وليس فقط تلك المجموعة العزيزة من الضباط والعسكريين المتقاعدين ؟ بماذا اخطأت الحكومة حتى تهاجمونها بهذه الشراسة وكأنها هي العاملة السبعة ودمّتها منذ ثلاثين عاما ؟



رجاء وبكل محبة ، قولوا لنا ماذا تريدون وما هو مشروعكم – طبعا غير مهاجمة العهد وصهر العهد – وهذا حقكم ، ولكن لا يجب ان يكون مشروعا يتيما إحتراما لمصداقيتكم طبعا ، ونحن من اول الداعمين لكم والمنضوين تحت رايتكم ، والتي لا نريدها الاّ خفاقة عالية نظيفة كما عهدناها طيلة خدمتكم العسكرية ...