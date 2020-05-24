عناوين الصحف ليوم الأحد 24 أيار 2020

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النهار: استرخاء سياسي في عطلة الفطر لا يفرمل الانهيارات



الديار: عيد التحرير عظيم لكن متى يأتي عيد تحرير الانسان في لبنان؟

لماذا حصل الانفجار في لبنان وهل يمكن معرفة الجهة التي خططت لهذا الزلزال المالي والاقتصادي؟

ماذا تنتظر الاحزاب في لبنان عبر سكوتها وعدم تعاطيها مع الحكومة والالتزام بالابتعاد عن الحكم؟





الأنباء الكويتية: تفاهم بين رئيسي البرلمان والحكومة على التعيينات.. وعون يدعو لعدم الاتكال على صندوق النقد وحده

«كورونا» يتقدم ويعيد احتمالية «الإقفال العام».. وانفراجة بين دياب ومحيطه



الشرق الأوسط: لبنان يطبِّق استراتيجية إقفال بلدات تضم مصابين بالفيروس