إنفراجات سياسية .. وتفاهم بين بري ودياب على التعيينات

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سجلت بعض الانفراجات على المستوى السياسي في الساعات القليلة الفائتة،، فقد زار رئيس الحكومة حسان دياب عين التينة، والتقى الرئيس نبيه بري مجددا، في جلسة وصفت بالمريحة والفاصلة بين صفحة ساخنة تكونت خلال جلسة مجلس النواب الأخيرة في قاعة «الأونيسكو»، وبين صفحة التعاون المجلسي المستجد بينهما.

وقد تناول دياب مع بري التعيينات المرتقبة في حاكمية مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية، تحسبا لطرح التعيينات على جلسة مجلس الوزراء الجمعة المقبل، كما سيصار الى تعيين مدير عام جديد لوزارة الاقتصاد والتجارة يليها تباعا تعيين مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان.