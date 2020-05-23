لقاء بين "أمل" و "الشيوعي" بعد الإعتداء بالضرب على أحد الناشطين

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عقد في مقر قيادة اقليم الجنوب في حركة امل في النبطية لقاء مشتركا بين حركه أمل والحزب الشيوعي اللبناني حضره عن حركة أمل المسؤول التنظيمي في اقليم الجنوب الحركة نضال حطيط وعن الحزب الشيوعي اللبناني مسؤول منطقة النبطية في الحزب حاتم غبريس .

وبعد الاجتماع اكد الجانبان ان ما جرى في كفررمان هو حادث فردي لا طابع سياسي له وهو قيد المعالجه والمتابعة من الجهات المختصة واكدا احترامهما حرية التعبير وابداء الراي للجميع تحت سقف القانون وعلى قاعدة ان الخلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية. وشددت قيادتي الحركة والحزب الشيوعي بعد لقائهما على رفضهما التطاول على الرموز الوطنية تحت اي ذريعة من الذرائع