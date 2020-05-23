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الأسرة التربويّة في المدرسة الوطنيّة الأرثوذكسية في رحبة تستنكر استهداف المتروبوليت باسيليوس منصور

23
MAY
2020
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الأسرة التربويّة في المدرسة الوطنيّة الأرثوذكسية في رحبة، تستنكر استهداف سيادة المتروبوليت باسيليوس منصور الجزيل الاحترام، وزجّ اسمه في أتون المواقف السياسيّة الّتي تعالى ويتعالى عنها دائما.


إنّ سيادة المتروبوليت يبقى هامة عصيّة على نبال أصحاب المصالح، وكلمته دائما هي الكلمة السواء، كلمة التوفيق بين الجميع، كلمة التحريض على صناعة الإنجازات والتفوّق في كلّ الميادين.


كما أنّنا كأسرة تربويّة نشهد للدور الرياديّ الّذي يلعبه رئيس مجلس إدارة المدرسة، وفي دفعه الأمور التربويّة إلى الأمام، من خلال دعمه للأقساط المدرسيّة، ومن خلال تغطيته لرواتب المعلّمين كاملة، وإذ حاول البعض تشويه التزامه يهمنا أن نؤكّد أن لا صحة إطلاقا لما يشاع عن تخلّفه عن التزاماته، وفيما كبريات المدارس في لبنان تخلّفت، أو قدّمت نصف راتب، فإنّ الأستاذ فادي بربر التزم بالراتب الكامل رغم الظروف الصعبة، وهو مستمرّ بالتزامه.


إنّنا كأسرة تربويّة، نعتزّ بهويتنا الأرثوذكسيّة، والأستاذ فادي بربر أوّلنا، ومستمرّون معا في خدمة أهلنا وناسنا، ونستهجن ما يتعرّض له الأستاذ فادي بربر من استهدافات تشوّه مسيرته المشرقة، بوقائع لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، راجين أن تبقى حسابات البعض، بعيدة عن تركيب وقائع غير واقعيّة ومغلوطة.


الأسرة التربويّة في المدرسة الوطنيّة الأرثوذكسيّة في رحبة

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