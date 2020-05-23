living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماذا سينتج عن الطقس المتقلب في اليومين المبقبلين؟

23
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئيا، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وضباب على المرتفعات، يتحول بعد الظهر الى غائم مع تساقط أمطار محلية تشتد غزارتها ليلا وبخاصة في الداخل وعلى المرتفعات جنوبا وشمالا. يتوقع حدوث برق ورعد بشكل متفرق. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا ويتقدم في اتجاه لبنان مصحوب بكتل هوائية معتدلة البرودة اعتبارا من السبت ويتحول الطقس تدريجيا الى متقلب وممطر أحيان، ليعود فينحسر تدريجيا مساء الأحد ثم يتحول الطقس الى مستقر ومعتدل الحرارة.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئيا مع انخفاض حاد بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل حيث تكون ضمن معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار محلية متقطعة خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية كما تنشط الرياح وتشتد شمالا لتصل سرعتها الى 65 كلم/ساعة. الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية(دون معدلاتها الموسمية)، مع ضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة فترة قبل الظهر مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة التي تقارب ال65كلم /س. كما تتساقط حبات من البرد في بعض المناطق. تنحسر الامطار تدريجيا ليلا. الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 17 الى 26 درجة. فوق الجبال من 11 الى 21 درجة. في الداخل من 12 الى 25 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا الى جنوبية شرقية ليلا ،سرعتها بين15 و40 كم/س. تنشط أحيانا فتقارب الى 65 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين ??و ??%.

- حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 25°م.


- الضغط الجوي:1015 HPA أي ما يعادل:761 ملم زئبق


- ساعة شروق الشمس: 32:05 ساعة غروب الشمس: 37:19

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout