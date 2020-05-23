ماذا سينتج عن الطقس المتقلب في اليومين المبقبلين؟

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئيا، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وضباب على المرتفعات، يتحول بعد الظهر الى غائم مع تساقط أمطار محلية تشتد غزارتها ليلا وبخاصة في الداخل وعلى المرتفعات جنوبا وشمالا. يتوقع حدوث برق ورعد بشكل متفرق. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا ويتقدم في اتجاه لبنان مصحوب بكتل هوائية معتدلة البرودة اعتبارا من السبت ويتحول الطقس تدريجيا الى متقلب وممطر أحيان، ليعود فينحسر تدريجيا مساء الأحد ثم يتحول الطقس الى مستقر ومعتدل الحرارة.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئيا مع انخفاض حاد بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل حيث تكون ضمن معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار محلية متقطعة خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية كما تنشط الرياح وتشتد شمالا لتصل سرعتها الى 65 كلم/ساعة. الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية(دون معدلاتها الموسمية)، مع ضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة فترة قبل الظهر مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة التي تقارب ال65كلم /س. كما تتساقط حبات من البرد في بعض المناطق. تنحسر الامطار تدريجيا ليلا. الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 17 الى 26 درجة. فوق الجبال من 11 الى 21 درجة. في الداخل من 12 الى 25 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا الى جنوبية شرقية ليلا ،سرعتها بين15 و40 كم/س. تنشط أحيانا فتقارب الى 65 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين ??و ??%.

- حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 25°م.



- الضغط الجوي:1015 HPA أي ما يعادل:761 ملم زئبق



- ساعة شروق الشمس: 32:05 ساعة غروب الشمس: 37:19