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٧ رحلات تصل الى بيروت اليوم... وهذه تفاصيلها!

23
MAY
2020
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 تسير شركة "طيران الشرق الأوسط" اليوم 7 رحلات ستصل الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، اعتبارا من الثانية عشرة من ظهر اليوم، في ظل استمرار مرحلة التعبئة العامة التي أعلنت الحكومة تمديدها حتى السابع من حزيران المقبل، وقبل يوم واحد من انتهاء المرحلة الثالثة لخطة إجلاء اللبنانيين الراغبين بالعودة.

وسيخضع كل ركاب هذه الرحلات لفحوص PCR فور وصولهم الى المطار، وقبيل انتقالهم الى الفنادق المخصصة لهم، في إنتظار صدور نتائج هذه الفحوص، بإستثناء ركاب رحلة موسكو التي من المفترض أن يكونوا خضعوا لهذا الفحص قبل صعودهم الى الطائرة العائدة الى بيروت.

وبحسب الجدول المعلن، لشركة "الميدل ايست"، فإن مواعيد وصول هذه الرحلات اليوم هي على الشكل الاتي: من لارنكا عند الثانية عشرة ظهرا تليها من الدوحة عند الثانية والنصف بعد الظهر ثم من باريس عند السادسة مساء . وعند الثامنة والنصف مساء تصل الطائرة الآتية من موسكو، على أن تصل طائرة من أبيدجان عند الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، وعند الواحدة و35 دقيقة من بعد منتصف الليل تصل طائرة من لندن تليها عند الثالثة والربع من فجر الأحد الطائرة الآتية من مابونو موزامبيك .

علما أن رحلتي باريس ولندن متاحتان أيضا للأشخاص العائدين من الولايات المتحدة الأميركية، كندا واميركا الجنوبية.

إشارة الى ان المرحلة الثالثة لخطة إجلاء اللبنانيين من الخارج، شملت 73 رحلة لزهاء 11300 راكب منهم3600 راكب من الدول التي لا يتم فيها إجراء فحص PCR و7700 راكب من الدول التي يتم فيها إجراء فحص PCR للركاب العائدين الى لبنان عبر طيران الشرق الأوسط قبل صعودهم الى هذه الطائرات.

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