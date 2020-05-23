living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نواب من الجمهورية القوية تقدموا باقتراحي قانون عن الدواء والتوقيف الاحتياطي

23
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تقدم النائبان جورج عقيص وفادي سعد باقتراح قانون يرمي الى انشاء الهيئة الوطنية للدواء التي تتولى بحسب الاقتراح كل شؤون الرقابة والحوكمة الرشيدة والاشراف على عملية استيراد الدواء والمستلزمات الطبية وانتاجها وتوزيعها، وفق عملية تشاركية بين النقابات المهنية مثل نقابتي الصيادلة والأطباء وبين وزارة الصحة. ونحن في أمس الحاجة هذه الأيام الى جهة إشرافية تراقب صلاحيات الدواء وفوائده وضمان عدم التلاعب بصحة اللبناني.

اما الاقتراح الثاني فوقعه النواب الى عقيص وسعد، وهبة قاطيشا، ماجد ادي أبي اللمع وجان طالوزيان، ويهدف الى منح التعويض لمن يتم توقيفه احتياطيا ضمن شروط معينة، واستوحى الاقتراح النظام الفرنسي المشابه الذي يلزم الدولة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق باحتجاز الحرية دون وجه حق. ويحاكي الاقتراح المذكور المطالبات المتكررة التي تتطلبها منظمات حقوق الانسان بالحد من ظاهرة التوقيف الاحتياطي والتزام أحكام المادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وفي حال إقرار هذا الاقتراح سيعود التوقيف الاحتياطي الى مفهومه الأساسي كاستثناء على حرية الفرد لا كقاعدة يتم اللجوء إليها في حالات لا تبرر التوقيف، وسيمنح المتضرر من التوقيف المخالف تعويضا عن الضرر المعنوي والمادي الذي يلحق به".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout