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غجر: أي شحنة للفيول غير مطابقة يتم ارجاعها.. وهذا هو الحل للكهرباء!

23
MAY
2020
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أكد وزير الطاقة والمياه ريمون غجر ان التفاوض مع شركات الكهرباء العالمية يجب ان يتم من خلال اطار قانوني

اليوم نحن نتفاوض مع شركة عليها ان تبني معملاً يعمل على الغاز، لافتاً الى ان شحنة الفيول غير المطابقة للمواصفات يتم فحصها عند وصولها الى لبنان وعندما تكون غير مطابقة يتم ارجاعها.

وفي حديث خاص لإذاعة صوت المدى، اعتبر غجر ان الحديث مع الشركات المفاوضة تكون على كل المواقع التي من المقرر انشاء معامل كهرباء عليها واليوم يتم استباق المفاوضات، مشيراً الى ان العمل يتم بشفافية تامة في قطاع الكهرباء من خلال عرض المشاريع واذا لم نتلقى مساعدة من المجتمع الدولي اليوم لن نكون قادرين انجاز ذلك لاحقاً.

وشدد غجر على ان الاصلاح ضروري جداً اليوم وكهرباء لبنان مؤسسة بحاجة الى مجلس ادارة متخصص بالدرجة الاولى ولدينا اليوم أشخاصاً من اصحاب الكفاءات العالية، فالحل لكهرباء لبنان يكون من خلال التعامل معها كشركة من خلال القانون 462 واذا لم نقدر على تنفيذ الخطة لن يكون لدينا كهرباء 24/24، مؤكداً "انا شخصياً لست متمسكاً بوزارة الطاقة وفي مثل هذا الجو هناك استحالة لتأمين الكهرباء 24/24 من دون تنفيذ الخطة، فاذا اتخذ القرار اليوم بانشاء معامل الكهرباء الدائمة نحتاج من سنتين الى 3 سنوات لتأمين الكهرباء 24/24 والدولة ستوقف الدعم عن الكهرباء بعد سنتين.

وختم بالقول "خسائر الدولة في الكهرباء هو من خلال الدعم الذي تقدمه للمواطن"

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