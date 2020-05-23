عطلتين جديدتين للمدارس.. وهذا قرار وزير التربية!

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أصدر وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب مذكرة حملت الرقم 56م2020، حدد في موجبها عطلة عيد الفطر السعيد، جاء فيها: "بناء على المرسوم الرقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الرامي إلى تعيين الأعياد والمناسبات الرسمية، بناء على المرسوم الرقم 2089 تاريخ 18/10/1971، لاسيما المادة الرابعة منه ( تحديد أيام التدريس الفعلي في المدارس الرسمية)، بناء على القرار الرقم 1460/م/2010 تاريخ 7/10/2010 (تحديد العطل المدرسية في المدارس الرسمية على اختلاف أنواعها ومراحلها)، واستنادا الى مذكرة رئيس مجلس الوزراء الرقم 14/2020 تاريخ 6/5/2020 (إقفال جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الفطر السعيد)، تعطل الثانويات والمدارس والمهنيات الرسمية والخاصة على اختلاف أنواعها ومراحلها في اليومين الأول والثاني من أيام عيد الفطر السعيد للعام 2020، وتتوقف دروس برنامج التعلم عن بعد. وبهذه المناسبة يتقدم وزير التربية والتعليم العالي من جميع العاملين في التربية والتعليم، في القطاعين الرسمي والخاص، بأحر التهاني والتمنيات بدوام الصحة والعافية، والإستمرارفي تأدية رسالتهم السامية، وإسهامهم في بناء أجيال تشكل ركيزة أساسية في بناء الوطن الذي نصبوا إليه".



مذكرة أخرى



كذلك، أصدر الوزير المجذوب مذكرة أخرى قضت بتعطيل الثانويات والمدارس والمهنيات، لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، وجاء في المذكرة: "بناء على المرسوم الرقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الرامي إلى تعيين الأعياد والمناسبات الرسمية، بناء على المرسوم الرقم 2089 تاريخ 18/10/1971، لاسيما المادة الرابعة منه (تحديد أيام التدريس الفعلي في المدارس الرسمية)، بناء على القرار الرقم 1460/م/2010 تاريخ 7/10/2010 (تحديد العطل المدرسية في المدارس الرسمية على اختلاف أنواعها ومراحلها)، واستنادا الى مذكرة رئيس مجلس الوزراء الرقم162020 تاريخ 2252020 (اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد المقاومة والتحرير). تعطل الثانويات والمدارس والمهنيات، الرسمية والخاصة على اختلاف أنواعها ومراحلها، يوم الاثنين الواقع فيه 25 أيار2020، وتتوقف دروس برنامج التعلم عن بعد. وبهذه المناسبة يتقدم وزير التربية من جميع اللبنانيين بأحر التهاني والتمنيات".