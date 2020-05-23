عناوين الصحف ليوم السبت 23 أيّار 2020

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الأخبار

20 عاماً على التحرير: العام المقبل في القدس!

25 أيار: أرض الحريّة المقدّسة

دياب ــ سلامة: تطبيع أم مصالحة أم مساكنة؟

‫إصابات كورونا تواصل «التحليق»: الكمّامات إلزاميّة بدءاً من الإثنين

البناء

نصرالله: لا زالت واشنطن وتل أبيب أضعف ولا زلنا الأقوى رغم التطبيع والعقوبات

بري: لا للفدراليّة والمحاصصة ونعم للعلاقة مع سورية وقانون لا طائفي للانتخابات

الجمهورية

زحف كورني يهدد بحال طوارئ

العقيدة بين العقدة والاعتقاد

هبطت الفوائد في العالم ماذا عن فوائد دين لبنان؟

الحكومة: »الحشيشة« نفط لبنان!

من أين سيأتي »المركزي« بالدولارات لدعم الليرة؟

اللواء

مؤشرات الإنفجار تسابق خطط الاستقرار.. وبري: اللهم إني بلغت!

السراي ترحّب بمساهمة المصارف.. والحراك الأرثوذوكسي متمسك بحصته في التعيينات

غدا أول أيام العيد

واشنطن »تزرع الشقاق« في »الأجواء المفتوحة«

الديار

نصرالله: من يراهن على تغيير موقفنا من القدس والمقدسات بفلسطين هو مشتبه

بتضامننا نكون اقوياء ونردع عدونا ونحفر آبار نفط وغاز ... ونكون بلداً لا يجوع