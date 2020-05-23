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عناوين الصحف ليوم السبت 23 أيّار 2020

23
MAY
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الأخبار
20 عاماً على التحرير: العام المقبل في القدس!
25 أيار: أرض الحريّة المقدّسة
دياب ــ سلامة: تطبيع أم مصالحة أم مساكنة؟
‫إصابات كورونا تواصل «التحليق»: الكمّامات إلزاميّة بدءاً من الإثنين

البناء
نصرالله: لا زالت واشنطن وتل أبيب أضعف ولا زلنا الأقوى رغم التطبيع والعقوبات
بري: لا للفدراليّة والمحاصصة ونعم للعلاقة مع سورية وقانون لا طائفي للانتخابات

الجمهورية
زحف كورني يهدد بحال طوارئ
العقيدة بين العقدة والاعتقاد
هبطت الفوائد في العالم ماذا عن فوائد دين لبنان؟
الحكومة: »الحشيشة« نفط لبنان!
من أين سيأتي »المركزي« بالدولارات لدعم الليرة؟

اللواء
مؤشرات الإنفجار تسابق خطط الاستقرار.. وبري: اللهم إني بلغت!
السراي ترحّب بمساهمة المصارف.. والحراك الأرثوذوكسي متمسك بحصته في التعيينات
غدا أول أيام العيد
واشنطن »تزرع الشقاق« في »الأجواء المفتوحة«

الديار
نصرالله: من يراهن على تغيير موقفنا من القدس والمقدسات بفلسطين هو مشتبه
بتضامننا نكون اقوياء ونردع عدونا ونحفر آبار نفط وغاز ... ونكون بلداً لا يجوع

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