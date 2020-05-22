هل ستفتح المراكز التجارية الكبرى أبوابها الإثنين المقبل؟

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يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن المراكز التجارية الكبرى كافة (Malls) تنوي فتح ابوابها بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٢٠.

يهم المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية والبلديات التأكيد أنه يمنع على المراكز المذكورة اعلاه اعادة فتح ابوابها حفاظا على السلامة العامة، وذلك استنادا لقرار مجلس الاعلى للدفاع في جلسته التي انعقدت بتاريخ 19 ايار 2020، ويشدد المكتب على أن اي قرار بإعادة الفتح او الاغلاق يعود الى تعاميم تصدر عن وزير الداخلية والبلديات فقط والذي اسند اليه من قبل المجلس الاعلى للدفاع اتخاذ القرارات المناسبة.