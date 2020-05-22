بعد الإرتفاع الجنوني بعدد الاصابات.. كيف علق وزير الصحة؟!

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كشف وزير الصحة حمد حسن، خلال جولته على البلدة المعزولة مجدل عنجر، إلى انّ "الاكتظاظ والاختلاط يُسببان انتشاراً سريعاً للعدوى كما حصل مع الجالية البنغلادشية. وإن لم نكن على قدرٍ عالٍ من المسؤولية فلا شك أن موضوع كورونا سيكون كارثياً".

واعتبر حسن انّ "أرقام إصابات كورونا في اليومين الأخيريين كانت صادمة ودقّت ناقوس الخطر"، وتابع: " لن نستسلم وسنفوز بمعركة كورونا ولن نشهد موجة ثانية إذا تحلينا بالوعي والمسؤولية".

ولفت إلى انّ "الهدف من التعبئة العامة كان الانتقال بسلاسة نحو الحياة الطبيعية وحتى اليوم فحوص الـ PCR لا تُظهر تفشياً مجتمعياً وبالتالي مناعة مجتمعية".