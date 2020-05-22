living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس عون التقى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ونقيب المحررين: متمسك بالحرية الاعلامية وباهمية التزام الاعلاميين المسؤولية والموضوعية

22
MAY
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
القصيفي عن الرئيس عون: ابواب رئاسة الجمهورية مشرعة امام الاعلاميين وهو يولي مطالبهم اهتماما خاصا
 
عربيد: لعملية تشاركية في اتخاذ القرارات على مستوى قطاعات الانتاج
 
ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، تمسكه بالحرية الاعلامية وباهمية التزام الاعلاميين المسؤولية والموضوعية خلال ادائهم مهمتهم لا سيما في الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها لبنان.
 
ونقل النقيب القصيفي عن الرئيس عون قوله "ان ابواب رئاسة الجمهورية  مشرعة امام الاعلاميين الذين يكن لهم رئيس الجمهورية كل  تقدير وذلك لاطلاعهم على ما يحصل على مستوى البلاد". واشار الى ان الرئيس عون يولي ايضا مطالب الاعلاميين اهتماما خاصا.
 
 
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي
 
وعرض الرئيس عون مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي السيد شارل عربيد عمل المجلس خصوصا في ظل الاوضاع الراهنة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
 
وخلال اللقاء الذي حضره الوزير السابق سليم جريصاتي، تم التطرق الى ضرورة اعتماد خطط انقاذية لقطاعات التجارة والسياحة والزراعة والصناعة والتكنولوجيا، حيث اكد السيد عربيد على اهمية وجود عملية تشاركية في اتخاذ القرارات على مستوى قطاعات الانتاج.
وتناول البحث ايضا اهمية معالجة الشأن التربوي وما يتصل باوضاع المدارس في ضوء الازمة التي يواجهها القطاع التعليمي في لبنان على صعيد المدارس والمعلمين والطلاب وذويهم.
 
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout