الرئيس عون التقى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ونقيب المحررين: متمسك بالحرية الاعلامية وباهمية التزام الاعلاميين المسؤولية والموضوعية

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القصيفي عن الرئيس عون: ابواب رئاسة الجمهورية مشرعة امام الاعلاميين وهو يولي مطالبهم اهتماما خاصا

عربيد: لعملية تشاركية في اتخاذ القرارات على مستوى قطاعات الانتاج

ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، تمسكه بالحرية الاعلامية وباهمية التزام الاعلاميين المسؤولية والموضوعية خلال ادائهم مهمتهم لا سيما في الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها لبنان.

ونقل النقيب القصيفي عن الرئيس عون قوله "ان ابواب رئاسة الجمهورية مشرعة امام الاعلاميين الذين يكن لهم رئيس الجمهورية كل تقدير وذلك لاطلاعهم على ما يحصل على مستوى البلاد". واشار الى ان الرئيس عون يولي ايضا مطالب الاعلاميين اهتماما خاصا.

رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي

وعرض الرئيس عون مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي السيد شارل عربيد عمل المجلس خصوصا في ظل الاوضاع الراهنة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء الذي حضره الوزير السابق سليم جريصاتي، تم التطرق الى ضرورة اعتماد خطط انقاذية لقطاعات التجارة والسياحة والزراعة والصناعة والتكنولوجيا، حيث اكد السيد عربيد على اهمية وجود عملية تشاركية في اتخاذ القرارات على مستوى قطاعات الانتاج.

وتناول البحث ايضا اهمية معالجة الشأن التربوي وما يتصل باوضاع المدارس في ضوء الازمة التي يواجهها القطاع التعليمي في لبنان على صعيد المدارس والمعلمين والطلاب وذويهم.