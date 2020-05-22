living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مخزومي من دار الفتوى: المهم أن يرى الشعب إنجازات حقيقية

22
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي، يرافقه النائب التنفيذي لرئيس الهيئة الإدارية في الحزب المهندس إبراهيم زيدان، والمدير العام لمؤسسة مخزومي سامر الصفح. وعرض معه شؤون الدار والأوضاع العامة في البلاد.

بعد اللقاء، قال النائب مخزومي: "إن الزيارة هي لتهنئة سماحته بقدوم عيد الفطر السعيد، متمنيا أن يعيده الله على المسلمين واللبنانيين عموما بظروف صحية واقتصادية واجتماعية أفضل، لأن هذه السنة كانت صعبة جدا على الجميع".

اضاف: "بالإيمان وبتوجيهات دار الفتوى بقيادة سماحة المفتي نتمنى أن نتمكن من تعزيز وحدة الصف والعمل سويا لمصلحة لبنان واللبنانيين".

وتابع: "هنأنا سماحته على العمل الجبار الذي يقوم به ائتلاف المؤسسات الإغاثية في دار الفتوى خصوصا لناحية التنظيم وجودة العمل، متمنيا على ما تبقى من مؤسسات أن تمد يدها لدار الفتوى لأن ما جرى أثبت للمرة الأولى منذ الاستقلال أنه بإمكاننا العمل سويا والتعاون لمساعدة أكبر عدد ممكن من المتعففين".

واشار الى انه تم التطرق أيضا خلال اللقاء إلى "الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي يعاني منه اللبنانيون، متوجها إلى الحكومة بالقول: المهم اليوم أن يرى الشعب إنجازات حقيقية، فالمعايير التي تشكلت الحكومة على أساسها تمحورت حول عناوين أساسية أبرزها وقف الهدر واسترجاع الأموال المنهوبة، مشددا على أنه من الضروري جدا العمل على إعادة أموال المودعين المحتجزة في المصارف".

وفي ما يتعلق بالملف الصحي وفيروس كورونا، قال مخزومي: "إن الحكومة قامت بعمل مميز في مواجهة الفيروس باعتراف دولي، لكن هذا غير كاف. فنحن اليوم أمام انكماش اقتصادي، وغياب لأي دورة اقتصادية، وتفلت غير مسبوق في أسعار السلع والمواد الغذائية، وسعر صرف الدولار قد لامس عتبة الـ 5000 ليرة بينما بقي 1515 في المصارف".

وتساءل: "هل سيتم استعمال أموال المودعين الموجودة في المصارف لتسديد الديون التي يوجد حولها علامات استفهام كبيرة. أين الطبقة السياسية والمصرف المركزي والمصارف من هذه الأزمة، هل أموال المودعين هي "مال حرام" كي يتم وضع اليد عليها بهذه الطريقة؟ من هنا نقول لدولة رئيس الحكومة أن المطلوب اليوم ترجمة عملية وواقعية للوعود التي أطلقت مسبقا، نريد أن نعيش بكرامة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي نمر بها، خصوصا وأننا حتى اليوم لا نرى أية حلول واقعية".

وقال: "مع تسجيل حوالى 60 حالة كورونا بالأمس، نراهن على وعي الشعب اللبناني الذي أثبت حتى الآن قدرته على المحافظة على التباعد الاجتماعي على الرغم من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي نعاني منها"، مشددا على "ضرورة توخي المزيد من الحذر حتى لا نصل إلى أزمة صحية لا تحمد عقباها ولا يمكن توقع نتائجها".

وردا على سؤال عن تدخل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمعالجة مسألة سعر صرف الدولار، قال مخزومي: "أتمنى أن يكون هذا الكلام صحيحا، لكن أرى أن دونه تناقضات. فعندما تدخل المصرف المركزي في مرات سابقة لتثبيت سعر الليرة كلفنا الأمر مئات الملايين من الدولارات". وسأل: "وفق أي سعر سيتم تثبيت سعر الليرة اليوم؟ فأسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل جنوني، في حين أن وزير الاقتصاد لم يتخذ أي موقف جدي لحل هذه الأزمة. كل ما نطلبه من الحكومة هو "الوضوح" وأن تقول لنا هل هي قادرة فعلا على إيجاد الحلول وماذا باستطاعتها أن تفعل؟".

اضاف: "خلال اجتماع لجنة المال والموازنة زودنا كل من وزارة المال والمصارف والمصرف المركزي بأرقام متضاربة وهذه مشكلة أساسية. فكيف سنتفاوض مع صندوق النقد الدولي ونحن لا نملك أرقاما حقيقية تبين حجم الأزمة. هنالك أكثر من وفد يتفاوض مع صندوق النقد، ووزارة المال "طنشت" على مر السنوات الماضية على ممارسات المصرف المركزي من أجل تحقيق مصالح الطبقة السياسية".

واكد انه "لا يمكن إلقاء اللوم على طرف دون آخر في ما وصلت إليه الأمور فالجميع مسؤول، لكن الطبقة السياسية تأتي في المرتبة الأولى في هذه الجريمة الموصوفة بحق اللبنانيين، يليها المصرف المركزي ومن ثم يأتي جشع المصارف".

وختم بالقول: "ارحموا الشعب اللبناني الذي سيدفع ثمن هذه الارتكابات، خصوصا أن 50 بالمئة لديهم حسابات في المصارف".

والتقى المفتي دريان رجل الأعمال يونس خليل الملا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout