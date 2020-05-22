بري: آن الأوان لوقف حفلات إلقاء التهم في زمن تحمّل المسؤوليات

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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى إعادة إنتاج الحياة السياسية من قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس شيوخ وتحرير القضاء وتأمين إستقلاليته وتحرير قطاع الكهرباء من عقلية المحاصصة المذهبية في تعيين مجلس إدارة جديد وهيئة ناظمة.

ودعا الجميع "موالاة ومعارضة الى إستحضار كل القيم التي صنعت التحرير من أجل إنجاز الجهاد الأكبر من أجل إستكمال تحرير لبنان من إنتهاكات وآن الأوان لوقف حفلات إلقاء التهم في زمن تحمّل المسؤوليات"، وفق قوله، معتبرا أنه "لا يعقل أن يبقى الأمن الغذائي وودائع اللبنانيين والمغتربين رهن الفساد وأؤكّد أنها من المقدسات وسنتصدى لأي محاولة للمساس بها".

ولفت بري، في عيد المقاومة والتحرير، إلى ان "ترسيخ وحدة لبنان وسوريا والأردن ومصر رهن مقاومة صفقة القرن وحذار أصوات النشاز المطالبة بالفديرالية ووحدتنا سرّ قوتنا"، مضيفا: "سوريا كانت سباقة في دعم المقاومة كما إيران ودول عربية أخرى والإنفتاح على هذه البلدان حاجة ضرورية والمطلوب من الحكومة وقف إنتظار ما سينتج عن المفاوضات مع صندوق النقد وآن الأوان للإنطلاق بعمل ميداني".

واشار إلى ان "وجه فلسطين والعرب يصفع مجدّدًا بصفقة القرن وبإعادة تقسيم المنطقة في إلتزام الحجر السياسي وعدم إتخاذ ردات فعل تجاهها ونؤكّد نصرتنا ودعمنا للفلسطينيين في رفض الصفقة التوطين".