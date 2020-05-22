وزير الصناعة: لن ننتظر اشارة من أحد.. كلهم سبقونا!

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غرد وزير الصناعة عماد حب الله عبر تويتر: "لنتجه شرقا عبر سوريا باتجاه دول الخليج والعراق وباقي الدول العربية والشرقية الصديقة. ولتنعم منتجاتنا بذواقيها وامتدادات لبنان الطبيعية والتاريخية. ولنتجه شرقا ما بعد سوريا والعراق والخليج لنخفف ضغط الدولار على الليرة ولنضرب التهريب والتهرب والاغراق".



وأضاف: "حكومة لبنان مع النظام الاقتصادي الحر، وسنبني على قدراتنا ولن نسمح لاحد بابتزازنا، إن امننا الغذائي والصناعي والمجتمعي ونجاح صناعيينا ومزارعينا وتجارنا لن يتحقق الا بانفتاحنا شرقا. لنتجه شرقا ولن ننتظر اشارة من أحد، ولمن ينتظرون اشارة، كلهم سبقونا! ...وسنبقى نسعى ونعمل على تمتين علاقاتنا التاريخية الممتازة مع الدول الصديقة في اوروبا والأميريكيتين وافريقيا وكل انحاء العالم..."