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عناوين الصحف ليوم الجمعة 22 أيار 2020

22
MAY
2020
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الأخبار

الإصابات تجاوزت الألف: لبنان أمام امتحان ضبط الانتشار
‫محاضر التحقيق مع مازن حمدان: الحاكم وصلني بالصرّافين!
سلامة يعترف: كنتُ أعلم!
‫اقتراح لـ«الكابيتال كونترول»... بعد تهريب الدولارات
سحب ورقة الترفيع من كارتيل المدارس

البناء

سعر الصرف هدية دياب في الـ 100 يوم: منعنا الانهيار…ونبدأ خطة المواجهة والنهوض
أسوأ أيام لبنان مع كورونا بـ 63 إصابة تصعد بالرقم فوق الألف...وسورية تباشر مكافحة التهريب
برّي لحماية الودائع… والعلاقة مع سورية…ولا تفريط بالثروات السياديّة…من الحدود البحريّة

الديار

ارتفاع قياسي لـ «كورونا» يواكب مئوية الحكومة واتجاه «لعزل» المناطق الموبوءة
محادثات «الصندوق» بناءة وتشكيك باصلاح الكهرباء.. هل تصمد اجراءات حماية الليرة؟
«صمت» حزب الله «يبرد» التباين مع «التيار»: «العتب» في «الغرف المغلقة»

اللواء

مخاطر الجوع: تفاهم دياب وسلامة على لجم الدولار والأسعار
«الكورونا» تنفلش مجتمعياً وعزل قرى في الإقليم والبقاع..واحتجاجات الكهرباء تعرّي حجج التيار

 

الجمهورية

بري لـ"الجمهورية": التفسخ يضعف الموقف
ثورة تسوّق
تفاؤل بلجم الدولار والاسعار قابله رقم كوروني صادم أشاع المخاوف

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