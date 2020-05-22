أسرار الصحف ليوم الجمعة 22 أيّار 2020

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البناء

خفايا

قالت مصادر سياسية بارزة إن ترتيبات سبقت اللقاء المفصليّ الذي جمع بين رئيس الحكومة وحاكم المصرف بتوصيف اللقاء بجلسة مصارحة وتفاهم للتأسيس للفوز بالمرحلة بعنوانين سعر الصرف ومفاوضات صندوق النقد الدولي. وقالت المصادر إن اللقاء ترجم المطلوب ووضع أسساً ستحكم الشهر المقبل بتحسن واضح في الأسواق والمفاوضات.

كواليس

كشفت مصادر أردنيّة عن تلقي رئيس الحكومة الأردنيّة رسالة من نظيره العراقي يستمزج رأيه بإقامة سوق مشتركة تضمّ العراق وسورية والأردن ولبنان وتوضع لها ضوابط تبادليّة جمركيّة خاصة وتسهيلات لتبادل الطاقة الكهربائيّة والنفط وصيغة لتسعير بيني للعملات يتيح تنقل المواطنين واستعمال عملتهم الوطنية. وقالت المصادر إن الأردن متحمّس للمشروع.



اللواء

همس

نصحت جهات دولية لبنان، بعدم استعجال التطبيع مع دولة قريبة، على خلفية انتظار التطورات الاقليمية والدولية المتعلقة بمصير النظام فيها!

غمز

يُبدي قطب وسطي، في مجلس خاص استغرابه لتفاوت الأرقام الرسمية بين مصدر ومصدر، وانعكاس ذلك على سمعة الدولة في لبنان.

لغز

تسود الأسواق التجارية حالة من انعدام الوزن، لجهة التسعير بالليرة اللبنانية، ثم القسمة على ألفين للإحتساب بالدولار، الأمر الذي «يدوبل الأسعار» في كلا الاحتمالين.

الجمهورية

خلفت إجراءات غير مدنية حالاً من البلبلة في قطاع كبير ولجأ البعض الى إخفاء وثائقه وأتلف ما لا تحتاجه المعاملات الرسمية.

قال نائب إن التفاوض الذي يجري بين الطرف اللبناني والجهات الدولية المانحة هو حوار طرشان من طرف واحد إذ إن الخارج

يصرخ عالياً مطالباً بالإصلاحات والمعنيون في لبنان لا يسمعون.

سئل قاض معني بالتحقيقات مع المتلاعبين بسعر صرف الليرة عن هذا الملف فأجاب: تخبيص بتخبيص.