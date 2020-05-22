أبي رميا : همنا اليوم هو إنجاح العهد وإنقاذ البلد و التواصل مع حزب الله دائم

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صرح النائب سيمون أبي رميا للجديد أن التواصل مع حزب الله دائم و قال : لسنا بحاجة لإيصال اي رسائل سياسية ودبلوماسية للحزب لان علاقتنا مبنية على الشفافية والصراحة، وهناك لقاءات روتينية يقوم بها التيار مع البعثات الدبلوماسية ولا يجب اعطاء هذا الموضوع اكبر من حجمه.

و كل كلام عن قرار اتخذه التيار بمهاجمة حزب الله إعلاميا عار عن الصحة جملة وتفصيلا، ولا يجب تحميل كلام النائب زياد اسود اكثر مما يحتمل، فهدف ما قاله يراد به حث حزب الله على الانغماس اكثر في عملية مكافحة الفساد

و أضاف : همّنا الوحيد كتيار وطني حر بالفترة المتبقية من العهد هو تحقيق الاصلاح واستكمال بناء دولة المؤسسات وانقاذ لبنان من الازمة المعيشية الصعبة الذي يعيشها والتأسيس لاقتصاد منتج ودولة فاعلة، ومن المبكر الحديث عن الإنتخابات الرئاسية المقبلة.