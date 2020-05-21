مستشفى رفيق الحريري: 66 اصابة في العزل و38 حالة مشتبه بها... وماذا عن الحالات الحرجة؟

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صدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا Covid-19 وجاء فيه: "أجرى المستشفى 566 فحصا مخبريا.



بلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 66 إصابة.



تم استقبال 38 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى.



لا تسجيل لحالات شفاء جديدة ليبقى مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا في المستشفى منذ البداية حتى تاريخه 184 حالة شفاء.



إن جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، باستثناء حالة واحدة حرجة في العناية الفائقة الخاصة بالكورونا.



لمعرفة عدد الإصابات على كافة الأراضي اللبنانية يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.



مركز الاتصالات الخاص بفيروس الكورونا للإستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية من خلال الرقم 01-820830 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الـ WhatsApp 76-897961".