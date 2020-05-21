بلدة جديدة ستيم عزلها... بعد تسجيل 15 اصابة بكورونا فيها!

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اصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي قرارا جاء فيه:"نتيجة ظهور مصابين بوباء كورونا في بلدة مزبود، وبتوجيه من وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، تقرر عزل البلدة عن المحيط لتمكين الأجهزة الصحية من محاصرة الوباء ومنع انتشاره".



وأجرى المحافظ المكاوي اتصالات مع قائمقام الشوف، ورئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي، ورئيس بلدية مزبود لتنفيذ إجراءات العزل بصورة فورية،.



كما أبلغ هذا القرار الى أعضاء مجلس الامن الفرعي في جبل لبنان، وستعقد خلية الأزمة في بلدة مزبود اجتماعا فوريا وسيتم التنسيق مع الاتحاد، علما أن عزل البلدة بدأ فور ظهور نتيجة الفحوصات، ويتم التنسيق بين قوى الأمن وشرطة البلدية والاتحاد.