ما هو القانون الجديد الذي اقرته لجنة التربية والتعليم العالي البرلمانية؟

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عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة جلسة لها عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم برئاسة النائب بهية الحريري وحضور مقرر اللجنة النائب اسعد درغام والسادة النواب: محمد نصرالله، ادغار طرابلسي، اغوب بقرادونيان، محمد الحجار، علي فياض، ايهاب حمادة، انطوان حبشي، سمير الجسر وعدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة ممثلا عن وزير التربية البروفسور منير ابو عسلي والدكتور اسعد عيد، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد ايوب، رئيس الجامعة اليسوعية الاب سليم دكاش، رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس الوراق، رئيس جامعة الحكمة الاب خليل شلفون، رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور عمرو العدوي، رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية الدكتور جوزف جبرا، ممثل الجامعة الاميركية الدكتور زاهر ضاوي، الباحثة التربوية الانسة سارة سنجر، وذلك للتباحث في بنود جدول الاعمال، وقد اقرت اللجنة اقتراح القانون الرامي الى اعتماد التدريس الرقمي عن بعد في التعليم العالي المقدم من النائب بهية الحريري معدلا.

وقد قررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية لدراسة ومناقشة اقتراح القانون المقدم من النائب ادغار طرابلسي الرامي الى اضافة فقرة الى المادة الخامسة من القانون رقم 285/2014 الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص.