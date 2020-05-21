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بثينة عليق تحاور السيد نصرالله بمناسبة عيد المقاومة والتحرير

21
MAY
2020
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هذا العام يحلّ «عيد المقاومة والتحرير» في 25 أيار ضمن ظروف إستثنائية، أولها أنه يصادف في عيد الفطر، وثانياً يأتي وسط ظروف إستثنائية تمر بها البلاد من الناحية الاقتصادية والمالية. لكن رغم كل الصعاب، لن تغيب فرحة العيد عن قناة «المنار» التي خصصت مشاريع عدة إستوحتها من الحدث الذي شهد النصر وإندحار العدو الاسرائيلي من الجنوب اللبناني عام 2000. في مناسبة مرور 20 عاماً على التحرير، وتحت شعار «20 عاماً من الكرامة»، تبدأ «المنار» بعرض مجموعة برامج وأفلام ومقابلات من وحي المناسبة.

تفتتح القناة البرمجة صباح الاثنين المقبل (10:30) بحوار مسجل يقدمه محمد قازان وصوِّر في وادي الحجير (جنوب لبنان) الذي شهد أهم المعارك بين المقاومين والعدو. تتضمن المقابلة لقاءات مع أسرى محررين وشخصيات سياسية. عصر الاثنين (16:00)، تعرض «المنار» فيلم «شهداء المعتقل»، يليه لاحقاً (18:00) فيلم «قيامة أرض» وكلها تدور في فلك المقاومة والتحرير. وتخصص المحطة نشرة الأخبار المسائية من وحي المناسبة وتتضمن مجموعة تقارير وريبورتاجات. وثم تليها حلقة خاصة تحمل إسم «رحلة نصر» يقدمها حسن حمزة.

أما الثلاثاء المقبل، فتبدأ «المنار» عرض سلسلة من ثلاث حلقات تعرض تباعاً بعنوان «سقوط سدل». ومساء (20:30)، سيطل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في حوار مفتوح مع الاعلامية والمذيعة بثينة عليق تبثها إذاعة «النور» وتنقلها قناة «المنار» ايضاً. تكمل الشاشة برمجتها لعيد «المقاومة والتحرير»، وتعرض الاربعاء المقبل الجزء الثاني من «سقوط سدل»، وتكمل مشاريعها للسبت المقبل وتبث باقة أعمال من قلب التحرير والمقاومة وتلقي الضوء على الشهداء الذين قدّموا دماءهم فداء للوطن.

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