كيف توزعت الإصابات الجديدة بكورونا في لبنان؟!

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توزعت الإصابات الجديدة ال 63 بكورونا في لبنان على الشكل التالي: رأس النبع (بيروت ) 10 ، سبلين (الشوف) 3 ، تربل ( زحلة) 2 ، زهراني (صيدا ) 1 ، قبريحة (مرجعيون ) 1 ، مزبود ( الشوف ) 10 ، مجدل عنجر 1 ، منية ضنية 1 ، نبطية الفوقا 1 ، المينة ( طرابلس ) 1 ، المرج ( البقاع الغربي ) 1 ، حبوش ( النبطية ) 2 ، الغبيري ( بعبدا ) 1 ، أنفه ( الكورة ) 1 ، جديدة القطيع ( عكار ) 4 ، شقرا ( بنت جبيل ) 1 ، العبدة ( عكار ) 2 ، الأشرفية 1 ، بخعون ( المنية الضنية ) 1 ، بنين ( عكار ) 1 ، صفير ( بعبدا ) 1 ، النبي عثمان ( بعلبك ) 1 ، غير محدد : 15



