غندور يزور نصري لحود: سباحة جامعية للبدل الصيف المقبل

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استقبل رئيس الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات القنصل المحامي نصري نصري لحود الناشط والسبّاح الدولي وليد عبد القادر غندور في مكتبه.واطلع غندور المحامي لحود على المشروع الذي يحضّره لاقامة سباق سباحة للبدل بمشاركة سباحين وسباحات من سائر الجامعات من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب في رأس الناقورة لتثبيت وترسيخ الوحدة الوطنية .وسيقام السباق الصيف المقبل تحت اشراف الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات وبرعاية الجيش اللبناني حامي الوطن .بدوره ابدى المحامي لحود كل الدعم لهذا النشاط الرياضي الجامعي الهام وكل نشاط من شأنه ابراز الرياضة الجامعية في كافة الألعاب الجماعية والفردية .



وفي ختام الزيارة، سلّم غندور درعاً تقديرياً الى المحامي لحود عربون محبة وتقدير والذي شكره على بادرته.