قراءة في انتخابات الجومة

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أثبت الرئيس المستقيل من رئاسة اتحاد بلديات الجومة فادي بربر امتلاكه لأوراق اللعبة كاملة في منطقة الجومة. وإذ كان يُنظر إلى الاستحقاق من زاوية سياسيّة، لها علاقة بالأوزان السياسيّة تمهيدا للانتخابات النيابيّة المقبلة، فقد فوجئ المراقبون بقدرة بربر على مواجهة عدد من القوى الّتي اجتمعت في الجهة المقابلة له.



وفي التفاصيل، شارك في الجلسة سبعة عشر رئيس بلدية ومندوبا، وقد أتت النتائج على الشكل الآتي: فاز رئيس بلدية تلة وشطاحة المحامي روني فؤاد الحاج برئاسة الاتّحاد بغالبيّة عشرة أصوات مقابل ستّة اصوات لرئيس بلديّة ضهر الليسينة ربيع الياس مكاري، واعتبرت ورقة واحدة ملغاة.

كما فاز رئيس بلدية العيون المحامي عمر سالم المراد مراد نائبا للرئيس بغالبية عشرة أصوات، مقابل المرشحين: رئيس بلدية الدورة أحمد محمود السحمراني، ومندوب بلدية تكريت علي نعمان.



وهنأ بربر الفائزين، في بيان جاء فيه: "نبارك للزميل المحامي روني الحاج الفائز برئاسة اتحاد بلديات الجومة، ولنائب الرّئيس المحامي عمر سالم مراد، ونحيي الجميع على إنجاز العملية الانتخابية الديموقراطية، حيث مارس كل مرشح وناخب حقه بلياقة واحترام، ونحن نعتبر أن الجميع فازوا وسنستمر معا في العمل المشترك، فشعارنا الدائم أننا "بالتعاون نرتقي".