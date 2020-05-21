living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قراءة في انتخابات الجومة

21
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أثبت الرئيس المستقيل من رئاسة اتحاد بلديات الجومة فادي بربر امتلاكه لأوراق اللعبة كاملة في منطقة الجومة. وإذ كان يُنظر إلى الاستحقاق من زاوية سياسيّة، لها علاقة بالأوزان السياسيّة تمهيدا للانتخابات النيابيّة المقبلة، فقد فوجئ المراقبون بقدرة بربر على مواجهة عدد من القوى الّتي اجتمعت في الجهة المقابلة له.


وفي التفاصيل، شارك في الجلسة سبعة عشر رئيس بلدية ومندوبا، وقد أتت النتائج على الشكل الآتي: فاز رئيس بلدية تلة وشطاحة المحامي روني فؤاد الحاج برئاسة الاتّحاد بغالبيّة عشرة أصوات مقابل ستّة اصوات لرئيس بلديّة ضهر الليسينة ربيع الياس مكاري، واعتبرت ورقة واحدة ملغاة.
كما فاز رئيس بلدية العيون المحامي عمر سالم المراد مراد نائبا للرئيس بغالبية عشرة أصوات، مقابل المرشحين: رئيس بلدية الدورة أحمد محمود السحمراني، ومندوب بلدية تكريت علي نعمان.


وهنأ بربر الفائزين، في بيان جاء فيه: "نبارك للزميل المحامي روني الحاج الفائز برئاسة اتحاد بلديات الجومة، ولنائب الرّئيس المحامي عمر سالم مراد، ونحيي الجميع على إنجاز العملية الانتخابية الديموقراطية، حيث مارس كل مرشح وناخب حقه بلياقة واحترام، ونحن نعتبر أن الجميع فازوا وسنستمر معا في العمل المشترك، فشعارنا الدائم أننا "بالتعاون نرتقي".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout