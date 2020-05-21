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بالفيديو - تشييع أول كاهن (لبناني) يُدفن في الخليج بعد وفاته بكورونا

21
MAY
2020
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اٌقيمت الصلاة عن راحة نفس كاهن الجالية العربية والفرنسية في كنيسة مار ميخائيل في الشارقة الأب اللبناني يوسف سامي يوسف الكبوشي اليوم في كنيسة مدافن المسيحيين في جبل علي. رأس الذبيحة كاهن الجالبة العربية والفرنسية في كنيسة القديسة مريم الأب طانيوس جعجع الكبوشي وعاونه كاهن الجالية العربية والفرنسية في كاتدرائية القديس يوسف في أبو ظبي الأب إيلي الهاشم الكبوشي. بسبب التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس كوفيد 19، واكب أبناء الجاليات المسيحية العربية والفرنسية الصلاة عن نفس الراحل من خلال موقع فايس بوك الذي كان ينقل وقائع الجنازة مباشرة، كذلك رافقت جوقة كنيستي مار فرنسيس في جبل علي والقديسة مريم في دبي مراسم الجنازة بالترانيم عبر وسائل التواصل.


عدّد الأب طانيوس جعجع في الكلمة التأبينية التي ألقاها مزايا الفقيد الذي ترك بلده لبنان من أجل خدمة الآخرين في بلدان الانتشار عموما وفي الخليج خصوصا ولا سيما منها الإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عُمان حيث كان يخدم الجاليتين المسيحيتين الناطقتين باللغتين العربية والفرنسية. الأب يوسف يوسف هو أول كاهن يتوفى في الخليج بفيروس كوفيد 19 وأول كاهن يُدفن في الخليج. ومما قاله الأب جعجع: كان الأب يوسف مُحبّاً للسلام مُنفتحاً على الآخرين، جاهزا دائما للخدمة أينما طُلب منه وقد تشبّع من الروحانية الفرنسيكانية. وأثناء مرضه، في الفترة الأخيرة كان يحمل أوجاعه بصمت على غرار أيوب وهو لم ينقطع عن أبناء رعيته الذين تابعوه يوميا عبر وسائل التواصل من خلال المكالمات والرسائل وبالصلوات والدعاء له. ونوّه الأب جعجع بالجهود التي بذلها الأطباء والجسم التمريضي طوال فترة علاجه في مدينة خليفة الطبيّة في عجمان.


وكان جثمان الأب يوسف نُقل من مدينة خليفة الطبية في عجمان الى مدافن المسيحيين في جبل علي حيث وُري في الثرى. تجدر الإشارة الى أن بلدية دبي خصصت مدافن للمسيحيين وكنيسة في منطقة جبل علي.


بدورها أقامت مختلف الرعايا في دول الخليج قداديس عن نية الراحل من بينها قداس رأسه النائب الرسولي على جنوب الجزيرة العربية المطران بول هندر في كاتدرائية القديس يوسف في أبو ظبي.

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