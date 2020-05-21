الرئيس عون: لوقف الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية جوا وبحرا

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الرئيس عون نعى صلاح ستيتيه ومنحه وسام الاستحقاق الوطني المذهب: حضوره سيبقى ناصعا وفكره سيبقى ذخرا مؤثرا لاجيال مقبلة

رئيس الجمهورية استقبل وزير التربية ورئيس المجلس الدستوري واطلع من قائد اليونيفيل على مداولات مجلس الامن حول مستقبل القوة الدولية

النائب عون من قصر بعبدا: لمست اهتماما لدى رئيس الجمهورية في ايلاء منطقة البقاع اهمية في خلال تنفيذ الخطة الاصلاحية

أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن المه لغياب المفكر والدبلوماسي صلاح ستيتيه في فرنسا التي احتضنت فكره، وبعيدا عن لبنان الذي حمله إلى عالم الفرانكوفونية متوجا بالتلاقي بين الشرق والغرب.

وقال الرئيس عون: "لقد شكل ستيتيه احد أبرز وجوه الريادة اللبنانية المتميزة بتعلقها بلبنان وطنا للتلاقي بين التنوع والاختلاف، وفي الوقت عينه المنفتحة على أكثر التجارب الشعرية الفرانكوفونية حداثة، إلى حد ان برز مرجعية فكرية شاملة يعتد بها وبات موضع دراسات أدبية واكاديمية عديدة، وتكلل عطاؤه بجوائز هامة لعل أبرزها تقديرا من الأكاديمية الفرنسية."

اضاف الرئيس عون: " لقد بقي ستيتيه طوال حياته المديدة التي شارفت القرن صورة مشعة للبنان، متباهيا بالكلمة التي تزاوج النار بدفق المياه لتسمو بالحياة إلى قمم عطاء لم يتوقف. ولكم فاجأ عالم الفكر بإصدار كتاب جديد له كلما اصدرت دار نشر مجموعة كاملة من مؤلفاته."

وختم الرئيس عون بالقول:" اليوم إذ يغيب بحسرة بعيدا عن وطنه وفي ظل أوضاع عالمية صعبة وفريدة نتيجة تفشي وباء كورونا ما يمنع من تكريمه بالطريقة التي تليق بكبارنا، فإن حضوره سيبقى ناصعا وقويا وفاعلا كما لبنان الذي منه انتماؤه على مدى العالم. وسيبقى فكره ذخرا مؤثرا لاجيال ستأتي لتجد فيه مصدر الهام ومنهل ارتقاء."

وقرر رئيس الجمهورية منح الراحل الكبير وسام الاستحقاق الوطني المذهب تقديرا لعطاءاته الفكرية ولعمله الدبلوماسي في خدمة لبنان، وكلف سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان تمثيله في الوداع الذي سيقام للراحل في باريس.

الى ذلك، شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم لقاءات تناولت مواضيع سياسية وتربوية وقضائية.

الوزير طارق المجذوب

تربويا، استقبل رئيس الجمهورية وزير التربية والتعليم العالي القاضي طارق المجذوب ترافقه مديرة دائرة الارشاد في الوزارة السيدة هيلدا خوري. وتطرق البحث الى الاوضاع التربوية عموما ومستقبل العام الدراسي والامتحانات في ضوء القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء مؤخرا. وتركز البحث على الظروف الصحية التي واكبت العام الدراسي بعد تفشي وباء "كورونا" وانعكاسها على الواقع التربوي في البلاد.

قائد اليونيفيل

واستقبل الرئيس عون قائد القوة الدولية الموقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل" الجنرال ستيفان دل كول في حضور الوزير السابق سليم جريصاتي. وقد اطلع الجنرال دل كول رئيس الجمهورية على الاوضاع الامنية في منطقة العمليات الدولية في الجنوب والتدابير المتخذة بالتنسيق مع الجيش اللبناني للمحافظة على الاستقرار في المنطقة. واشار الجنرال دل كول الى المداولات التي جرت في مجلس الامن الدولي مؤخرا حول مستقبل "اليونيفيل" والمهام الموكلة اليها، فضلا عن عمل اللجنة الثلاثية العسكرية اللبنانية والاممية والاسرائيلية التي تجتمع دوريا في مقر "اليونيفيل" لمعالجة المستجدات الامنية.

ونوه الرئيس عون بالجهود التي تبذلها قوة "اليونيفيل" لتطبيق القرار 1701 مجددا التزام لبنان به، مؤكدا على اهمية التنسيق مع الجيش اللبناني لحل الاشكالات التي تقع من حين الى آخر بين وحدات "اليونيفيل" وسكان البلدات والقرى التي تنتشر فيها القوة الدولية. وشدد الرئيس عون على ضرورة وقف الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية جوا وبحرا.

رئيس المجلس الدستوري

واستقبل الرئيس عون رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب الذي اطلعه على سير عمل المجلس في ظل حالة التعبئة العامة، والاعمال التي يقتضي اتمامها. كما تطرق البحث الى امور قضائية ودستورية مختلفة هي موضع التداول راهنا.

النائب سليم عون

واستقبل رئيس الجمهورية النائب سليم عون واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة وحاجات منطقة البقاع عموما ومنطقة زحلة خصوصا. واشار النائب عون الى انه لمس اهتماما لدى رئيس الجمهورية في ايلاء منطقة البقاع اهمية في خلال تنفيذ الخطة الاصلاحية لا سيما لناحية الانتاج الزراعي والصناعي التي تشكل منطقة البقاع موقعا ملائما لها.