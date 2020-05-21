مخزومي: الوضع الإجتماعي إنعكس سلباً على جميع القطاعات من بينها القطاع السياحي

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اشار النائب فؤاد مخزومي الى ان الوضع الإجتماعي إنعكس سلباً على جميع القطاعات من بينها القطاع السياحي والمطاعم وفتح البلد تأخر كثيراً في لبنان. ونحن نسأل عن الإستعدادات الحكومية في حال تكرر فيروس كورونا خلال الشتاء المقبل.



ولفت مخزومي في حديث لل "nbn" الى اننا طلبنا في لجنة الشؤون الخارجية السماح بعودة المغتربين واللبنانيين ضمن الاجراءات الصحية المعتمدة ولكن الضغوطات السياسية سمحت بعودة البعض من دون فحوصات، و الطلاب اللبنانيون في الخارج هم من اكثر الأشخاص الذين يعانون في الخارج بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى اموالهم في المصارف وبالتالي اصبحوا عالقين في الخارج.



واوضح بأن هناك اسماء كثيرة مطروحة لتولي منصب محافظ بيروت وهي اسماء لأشخاص ملفاتهم ممتازة ويفضل ان يكون الشخص قاض واتمنى ان يتخذ القرار بأسرع وقت لتعيين محافظ جديد.